طرح مناقصة لإنشاء مفاعلات نووية بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يتوقع أن تطرح المملكة مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وأنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر بقطاع الطاقة لـ ” رويترز “.

وأكدت مصادر في القطاع أن المملكة ترغب في البدء بأعمال الإنشاء العام القادم في محطتين، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات، في سعي لاستخدام الطاقة النووية.

من جهته، قال عضو لجنة الأوراق المالية المهندس محمد عقيل: ” تقنية مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة تصنف من تقنيات الجيل الرابع الحديثة جدا في مجال المفاعلات النووية، التي تتميز بكونها متعددة التطبيقات من ناحية إنتاج الكهرباء والمنتجات الحرارية، إضافة إلى ارتفاع معايير السلامة بها، وسهولة تصنيعها وتشييدها، ومن ثم إدخالها على الشبكة الكهربائية ” ، وفقاً لصحيفة ” عكاظ “.