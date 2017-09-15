نصائح هامة عند إعطاء الطفل خافض للحرارة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انزعاج كبير يشعر به الأبوان عندما ترتفع حرارة الطفل وتبدو الأعراض الأخرى المصاحبة لها مثل الضعف والإسهال وفقدان الشهية.

وينصح أطباء الأطفال عادة بعدم التسرّع بإعطاء خافض الحرارة لأن ارتفاعها ليس سيئاً تماماً وإنما هو طريقة الجسم في الاستجابة للميكروب.

ويجب عند إعطاء الطفل أي خافض للحرارة تذكّر التالي:

مراجعة الجرعة المناسبة للطفل حسب عُمره ووزنه جيداً، فأنت لا ترغب في إعطاء جرعة زائدة

الدواء ليس عصا سحرية، وإذا كان سبب ارتفاع الحرارة عدوى فيروسية قد تستمر الحمّى 3 إلى 5 أيام إلى أن تستطيع مناعة الطفل التغلّب على الفيروس.

إن كان الطفل رضيعاً ولم يُتم عامه الأول من الأفضل استشارة الطبيب أولاً قبل إعطاء خافض الحرارة.

كن حذراً عند إعطاء الدواء، افحص حرارة الطفل، فإذا كانت تحت 37.8 لا داعي للدواء.

تأكّد من أن الطفل لا يتناول أدوية أخرى تتفاعل مع الباراسيتامول.

راجع الجرعة المناسبة للطفل حسب عُمره ووزنه جيداً، فأنت لا ترغب في إعطاء جرعة زائدة.

لا ينبغي للطفل تناول خافض للحرارة بعد التحصينات أو التطعيمات حتى لو كانت الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ لأن ذلك يؤثّر سلباً على عمل التطعيم.

تذكّر أن باراسيتامول لا يوصف للحرارة فقط، وإنما لتسكين الألم، فإذا كان الطفل ليس منزعجاً من حرارته المرتفعة لا داعي للدواء.

إذا لم تنخفض حرارة الطفل حتى بعد 3 أيام من إعطاء الخافض راجع الطبيب على الفور.