تفاؤل أمريكي بقبول الأكراد تأجيل استفتاء استقلال الإقليم - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعرب بريت مكجورك المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم داعش، أمس الخميس، عن تفاؤله بأن قادة إقليم كردستان العراق سيقبلون بخطة قدمها أمس لتأجيل الاستفتاء.

وأضاف مكجورك خلال مؤتمر صحفي أن المضي قدماً في إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر الحالي سيكون تحركاً ” محفوفاً بالمخاطر ” للإقليم، لأنه لا يحظى بدعم دولي في الوقت الراهن.

وأوضح : ” نشجع القيادة السياسية في الإقليم بشدة على تبني المسار البديل الذي يركز على عملية حوار مستدامة تضمن وجود جهد جاد جداً للتفاوض، لحل كثير من القضايا العالقة التي تواجه الإقليم والحكومة المركزية في بغداد “.

وفي نفس السياق، صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، على إقالة محافظ كركوك، الكردي نجم الدين كريم، من منصبه، بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي، في خطوة أبرزت مجدداً تعمّق الهوة بين بغداد وأربيل. ورفض كريم تنفيذ قرار مجلس النواب بإقالته.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداج، إن إصرار إدارة إقليم كردستان العراق على إجراء استفتاء الانفصال ” سيكون له ثمن” ، وإن ” النتيجة التي سيتمخض عنها ستكون الفوضى وانعدام الاستقرار “.