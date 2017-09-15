تعليم مكة يلغي نقل 53 إدارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أبقى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، 53 إدارية صدرت قراراتهن في الحركة الاختيارية التصحيحية التي أصدرتها الإدارة نهاية شعبان الماضي، مقرراً بقائهن في مدارسهن السابقة.

وأوضح الحارثي في تعميم له ” أنه بناء على ما ورد للإدارة من تظلمات مقدمة من بعض الإداريات المنقولات وبعد دراسة التظلمات من قبل اللجنة المختصة وقبول هذه التظلمات فقد تقرر إعادة توجيههن إلى مدارسهن السابقة ” وفقاً لـ ” عكاظ “.

كما دعا بقية الإداريات ممن صدرت حركة تنقلاتهن المباشرة في مدارسهن الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد.