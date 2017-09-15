اتهام " أوبر " بالتجسس الإلكتروني - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تجري السلطات الأمريكية تحقيقاً في أن شركة ” أوبر ” استخدمت برمجية للتجسس على منافسيها، بحسب ما أعلنت الشركة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة ” وول ستريت جورنال “.

واستخدمت أوبر البرنامج المعروف باسم ” Hell ” (الجحيم) حتى العام الماضي لتعقب السائقين العاملين مع شركة ” ليفت ” المنافسة.

وأكدت أوبر أنها ” تتعاون مع التحقيق ” ، مؤكدة أن هذا البرنامج لم يعد مستخدما لدى الشركة المتخصصة في خدمات سيارات الأجرة من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

يذكر أن أبر تواجه تحقيقات عدة على خلفية شبهات فساد أو استخدام برمجية غير قانونية أخرى كان السائقون يستعملونها للإفلات من السلطات في المناطق التي يحظر فيها نشاط الشركة.