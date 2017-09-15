إسرائيل تؤيد تقسيم العراق وانفصال إقليم كردستان - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أن بلاده تؤيد قيام دولة كردية، ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه أكراد العراق لاستفتاء على الاستقلال يرفضه البرلمان في بغداد.

وقال نتنياهو في تصريح صادر عن مكتبه ” تؤيد (إسرائيل) جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته “.

ووصف نتنياهو في تصريحه حزب العمال الكردستاني، ومقره تركيا، بأنه تنظيم إرهابي، مؤكدا تطابق موقفه في هذا مع مواقف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كان نتنياهو عبر في عام عام 2014 عن دعمه ” لتطلعات الأكراد إلى الاستقلال ” وقال إنهم يستحقون ” الاستقلال السياسي “.

ويعتقد محللون أن تصريحات نتنياهو لن تجد لها صدى في بغداد، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولها روابط قوية مع إيران عدو إسرائيل اللدود.

يذكر أن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أكد إنه سيمضي قدما في الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر رغم تصويت البرلمان العراقي برفضه.

جدير بالذكر أيضاً أن البرلمان العراقي أقر في التصويت على إجراء الاستفتاء ” أن الانفصال يعد تهديدا لسلامة العراق التي يضمنها الدستور … بالإضافة إلى السلام الأهلي والأمن الإقليمي “.

وتعارض دول مجاورة للعراق، مثل تركيا وإيران وسوريا الاستفتاء، خشية أن يؤجج النزعة الانفصالية في أوساط الأكراد داخلها.