بدء بيع تذاكر مباريات كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انطلقت أمس الخميس، أولى مراحل بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم 2018، التي ستقام في روسيا بعد تسعة أشهر من الآن، وستستمر هذه المرحلة إلى 12 أكتوبر، حيث أكد الفيفا أنه ستتوفر للجماهير في صورة حزم تضم ثلاث إلى سبع مباريات ويمكن طلبها فقط في مرحلة المبيعات 1، وخلال فترة البيع، لن يكون هناك فرق بين تسليم الطلبات في اليوم الأول أو اليوم الأخير أو يوم بينهما؛ إذ ستحظى جميع الطلبات بفرصة نجاح متساوية.

ويتم تخصيص التذاكر عبر قرعة اختيار عشوائية في حالة أن عدد التذاكر التي تقدم الجمهور بطلبات للحصول عليها تجاوز عدد التذاكر المتاحة، وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات الناجحة أو الناجحة جزئياً أو غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه 16 نوفمبر 2017، وسيسدل الستار على المرحلة الأولى بانتهاء الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر التي ستخصص خلالها التذاكر بنظام الأسبقية.