مقتل طالب بسلاح ناري في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تجري شرطة محافظة الطائف تحقيقاً في ملابسات مقتل طالب من كلية الطب عثر على جثته مضرجة في الدماء بعد استخدام سلاح ناري بأحد المنازل.

وأفادت مصادر بأن شرطة محافظة الطائف ممثلة في مخفر شرطة الحوية، باشرت بلاغ الحادثة، وفق جريدة ” عكاظ “.

وأجري الكشف على جثمان الطالب لمعرفة الأسباب والسلاح الناري المستخدم في الحادثة، حيث لوحظ أن الطلقة النارية كانت مصوّبة باتجاه القلب، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية، إلا أن بعض المصادر رجحت أن تكون القضية ” انتحارا “.