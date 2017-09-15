بالفيديو.. الاتصالات: رفعنا الحجب عن تطبيقات المكالمات مواكبةً لركب التنمية بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد إن قرار رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات جاء ليواكب منظومة التنمية في المملكة، وليكون ضمن التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات.

وقال أبو حيمد، أن القرار رفع الحجب سيكون لديه آثار إيجابية على الخدمات المقدمة، لإرضاء وتلبية حاجات المستخدمين.

كما لفت إلى أن القرار سينعكس على الجوانب التنافسية بين شركات الاتصالات، ويعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ويشجع على وجود شركات محلية تقدم أفضل الخدمات.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن هذا القرار لا يؤثر على الإيرادات المالية لشركات الاتصالات، مشيراً إلى أن إيرادات شركات الاتصالات عالمياً صارت تعتمد على خدمات الإنترنت، وليس على المكالمات الصوتية.