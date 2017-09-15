الجيش الأمريكي: صاروخ بيونج يانج لم يمثل تهديداً لأراضينا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أفاد الجيش الأمريكى، أمس الخميس، أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى مر فوق اليابان، قبل أن يسقط فى المحيط الهادى.

جاء ذلك فى بيان أستند إلى تقييم أولي، حيث قال الكوماندر ديف بنهام المتحدث باسم القيادة الأمريكية فى المحيط الهادى، إن الصاروخ لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية أو منطقة جوام الأمريكية بالمحيط الهادى.

وأضاف بنهام أنه جرى رصد الإطلاق الساعة 11:57 صباحا بتوقيت هاواى (2117 بتوقيت جرينتش) وأن الصاروخ أطلق من سونان فى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.