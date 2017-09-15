عسكر يلتقي وزير الخارجية الهولندي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

بحث وزير حقوق الإنسان باليمن، الدكتور محمد محسن عسكر، مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرس، في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، تناول العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم الجانبين .

وفي اللقاء، أشاد وزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد محسن عسكر، بدور هولندا في الدفع بعجلة التنمية في بلادنا وإهتمامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون .. مشدداً على أهمية إستئناف المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين خصوصاً تلك المتعلقة بمجال حقوق الإنسان .

وأستعرض عسكر، الوضع الإنساني المأساوي الذي تعيشه اليمن بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية والإنتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين وما خلفه إنتشار وباء الكوليرا من ضحايا وجهود الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي والمنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء .. مؤكدا على ضرورة انهاء هذا الوضع من خلال حل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 .