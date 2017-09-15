⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يخسر عمله وسكنه بعد كشفه واقعة فساد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

روى مواطن معاناته بعد طرده من عمله في إحدى شركات الأغذية الكبرى بسبب كشفه عن واقعة فساد في أحد مصانع الشيبس.

وقال الشاب، ويُدعى ” خالد ” ، الذي تمت استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يُعرض على ” روتانا خليجية ” ، إنه بسبب اكتشافي وجود نوع من البطاطا الفاسدة التي تستخدم في تصنيع معلبات ” الشيبس ” خسرت عملي وسكني والقرض الذي حصلت عليه لبدء مشروع خاص بي.

وأضاف أنه قام بإبلاغ المسؤولين في الشركة عن هذه البطاطا الفاسدة، فما كان منهم إلا أن أوقفوني عن العمل وأوقفوا صرف راتبي وطردوني، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المسؤولة في مكتب العمل التابع له إلا أن التسويف كان مصير قضيته حتى خسر كل شيء.