أم قناص الحوثيين بعد نبأ اسشهاده: حبه لوطنه فوق كل وصف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أصاب خبر استشهاد، المقدم طيار مهنا البيز، والملقب بـ ” قناص الحوثيين ” ، الناس بالصدمة، بعد أن سقطت طائرته في أبين، حيث يعد الشهيد، أول من شارك في عمليات عاصفة الحزم في منظومة التايفون، وأول من شارك من منظومة التايفون في سوريا، وأول من حلق بمهمة جو أرض في المنظومة، ويعده زملاؤه مقداماً جسوراً، ولا يتردد في إنجاز مهامه القتالية.

قالت والدته فور سماعها خبر استشهاده، أن قصصه ومواقفه وحبه لوطنه فوق كل وصف.

وكانت غردت في ” تويتر ” ضمن هشتاغ #مهنا_البيز، في الساعة الثالثة فجر اليوم، قائلة: ” أنا أمه، هل أنتم متأكدون من الخبر؟، لتنهال عليها التعازي من مغردين في الهشتاج ” .

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