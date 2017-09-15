سامي الجابر عن تصريحات رئيس الباطن: تركيزي في الملعب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، صعوبة مواجهة الغد أمام متصدر دوري جميل فريق الباطن، وذلك في الجولة الثالثة من المسابقة، مشيرًا إلى أنه يعتمد كمدرب على المجموعة، وليس على عنصر واحد.

ورفض سامي الجابر الرد على تصريحات رئيس الباطن ناصر الهويدي، التي ذكرها عقب المباراة الماضية التي جمعت الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس ولي العهد، والتي فاز بها الشباب بهدف دون رد، حيث قال الهويدي: “ سامي الجابر مدرب كبير لكن في المباراة القادمة ” سينكشف ” .

وقال مدرب الشباب في تصريحاته عن مباراة الغد: “ لست مجبرًا على الرد على ما قاله رئيس الباطن بعد مباراة كأس ولي العهد، أكن له كامل الاحترام وتركيزي منصب على المباراة ” .