أمريكا تجمد ممتلكات كيانات وشخصيات إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 11 كياناً وشخصاً يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها الخميس، ” تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين، ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل معهم ” ، موضحة أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعماً للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وأضاف البيان أن العقوبات تستهدف ” شركة إيرانية تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ الباليستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية ” .