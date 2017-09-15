لقاءات حقوقية تكشف انتهاكات حقوق الإنسان في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب بعقد عددٍ من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.

حيث استعرض الوفد المشترك المشكل من عبدالرحمن نوفل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وإيمان الصباغ وآل إسكندر لوميقا من مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب مع عددٍ من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التي يمارسها النظام في الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التي رددها وزير الخارجية القطري بشأن الوضع الحقوقي في قطر، وأشار الوفد المشترك إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها.

كما استعرض الوفد قضية الاعتقالات في قطر خصوصًا للحجاج العائدين من السعودية وسحب الجناسي من عوائل قطرية ومعاملة النظام في قطر للعمال الأجانب معاملة وانتهاكات غير آدمية، وهناك عدم مساواة في الرواتب، وأن هناك العديد من الأدلة والقرائن التي تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم داعش الإرهابي وغيرهم.

وطالب الوفد المشترك من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار هذه الحقائق لوقف الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري.