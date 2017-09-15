⁠⁠⁠⁠⁠اتحاد الكرة ينفي زيادة عدد اللاعبين الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نفى اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، صحة ما تردد، حول زيادة أعداد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين، بدوري جميل، في الموسم الحالي.

ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي عبر “ تويتر ” : ” لا صحة لما يشاع حول رفع #الاتحادالسعوديلكرة_القدم لعدد اللاعبين غير السعوديين في أندية دوري جميل إلى 8 لاعبين ” .