⁠⁠⁠⁠⁠اتحاد الكرة ينفي زيادة عدد اللاعبين الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

اتحاد الكرة ينفي زيادة عدد اللاعبين الأجانب
نفى اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، صحة ما تردد، حول زيادة أعداد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين، بدوري جميل، في الموسم الحالي.
ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي عبر “ تويتر ” : ” لا صحة لما يشاع حول رفع #الاتحادالسعوديلكرة_القدم لعدد اللاعبين غير السعوديين في أندية دوري جميل إلى 8 لاعبين ” .
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 37 دقيقة
أصلا زيادتهم الى 6 كارثة يعني نصف الفريق أجنبي ونصف سعودي وكنا نتمنى تقليصهم من 4 الى 2 ولكن مع الاسف تمت الزيادة الى 6 وفي هذا احباط للاعب السعودي وتقليل من فرص ظهور مواهب جديدة وهذا يذكرني بالشركات اذا كان نصف مالكيها مساهمين فتعتبر قطاع خاص ولو زادوا أجنبي واحد فقط لأصبح الفريق أجنبيا بالفعل مطعم بلاعبين سعوديين وهذا مالا اتمناه ابدا