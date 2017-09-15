دوريات المجاهدين بمكة تضبط 411 شخصًا خلال 25 يوماً - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تمكن دوريات المجاهدين بمنطقه مكة المكرمة قطاع العاصمه المقدسة، من القبض على 370 شخصا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وضبط 40 شخصا للاشتباه، و5 سيارات مشتبه فيها، وشخص مطلوب أمنياً سلم لشرطة، في الفترة من 1438/11/24حتي تاريخ 1438/12/19هـ، وسلمت جميعها للجهة المختصة، صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي.

من جانبه شكر مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة حامد محمد القرشي، جميع المشاركين في الحملات، بقيادة رئيس دوريات المجاهدين بقطاع العاصمة المقدسة مهند عبيدالله ربيقان، علي جهودهم المبذولة في الميدان وحثهم علي بذل المزيد في حفظ امن وأمان هذه البلاد.