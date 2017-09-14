⁠⁠⁠مواطن يكتشف حفرة عميقة بسفح جبل في تيماء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عثر مواطن في تيماء إحدى محافظات منطقة تبوك على موقع يعتقد أنه أثري عبارة عن حفرة عميقة فوق سفح جبل يبلغ عمقها 4 أمتار داخلها سرداب، فيما ينتظر أن يقف فريق متخصص للكشف عن حقيقة هوية الموقع من الناحية الأثرية.

وكان المواطن أبلغ الدفاع المدني بمركز الجهراء بتيماء عن الحفرة لخطورتها على مرتادي المنطقة حيث وقف الدفاع المدني على الموقع وأعد خطابًا لتأمينه وإزالة خطره من الجهة المعنية وتشكيل فريق متخصص لأهمية الموقع البيئية والأثرية.

جدير بالذكر أن المحافظة، تعاقبت عليها حضارات متتالية، واشتُهرت بمعالم أثرية أهمها الأسوار، قصر الحمراء، قصر الرضم، بئر هداج، رجوم صعصع، النقوش والرسوم الصخرية وغيرها الكثير من المواقع الأثرية التي تمتد عبر أربعة آلاف عام قبل الميلاد.