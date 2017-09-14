⁠⁠⁠⁠⁠نائب أمير الشرقية: مشروعات تنمية المنطقة محل اهتمام القيادة السياسية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قال الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن المشروعات التنموية في المنطقة، محل اهتمام ومتابعة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مشيرا إلي أنه يوجه دائماً على ضرورة متابعة التزام مقاولي مشروعات الطرق بتنفيذ وسائل السلامة، ومراعاة ذلك عند تصميم هذه المشروعات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال ، ومدير مرور المنطقة العميد راشد بن فهاد الهاجري، ومدير القوة الخاصة لأمن الطرق العميد حسن الخميس ، وأمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني ، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سعد الحربي .

وشدد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية متابعة طرق المنطقة ومراقبة العوامل التي تؤثر على سلامة سالكي شبكة الطرق الواسعة التي تربط المدن الرئيسية ببعضها البعض ، وتربط المملكة بدول الخليج العربي .