القادسـية يـحقق الفـوز على الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقـق فريـق القادسيـة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، فـوزًا علـى نظـيره نادي الاتفاق بهدفين مـقابل هدف في الجولة الثالثة من مباريات دوري جميل للمحترفين، علي أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

وأحرز البرازيلي بيسمارك، الهدف الأول لفريقه القادسية عند الدقيقة الـ 6 من عمر المباراة لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن رودريغو ساليناس من تسجيل هدف التعادل للاتفاق من ضربة جزاء عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسجل عبدالرحمن العبيد هدف الفوز الغالي للقادسية من ضربة ركنية مباشرة في الشباك عند الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 3 نقاط حضر المباراة 1526 مشجعاً.