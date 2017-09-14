روبوت صحافي ينتج 850 مقالاً - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

مضى عام على بدء صحيفة ” واشنطن بوست ” الأميركية استخدام الروبوت، الذي يعمل مع تقنية الذكاء الاصطناعي ” Heliograf ” ، ويهدف إلى إنتاج حوالي 300 تقرير قصير وأخبار عن “ أولمبياد ريو ” الماضية، ومنذ ذلك الحين عملت الصحيفة الشهيرة على استخدام التكنولوجيا الجديدة لتغطية الكونجرس والسباقات الخاصة بالانتخابات وغيرها من الأحداث المهمة.

ولم تكن ” واشنطن بوست ” الوحيدة التي قررت اللجوء لهذه التكنولوجيا الحديثة، بل استخدمت Associated Press الروبوتات لتغطية الأرباح، في حين استخدمت USA Today برامج الفيديو المتطورة لإنشاء مقاطع الفيديو قصيرة دون تدخل البشر، وفقًا لموقع digiday.

وقال ” جيريمي جيلبرت ” ، مدير المبادرات الاستراتيجية في “ واشنطن بوست ” ، في العام الأول، أنتجت الصحيفة حوالى 850 مقالاً باستخدام Heliograf، وشمل 500 مقال حول الانتخابات، وتم النقر عليه أكثر من 500000 مرة.

وتقول وسائل الإعلام التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها، إنها تهدف لتمكين الصحافيين من القيام بمزيد من الأعمال ذات القيمة العالية.

وتقدر وكالة AP أنه تم توفير 20% من الوقت الذي يقضيه الصحافيون في تغطية عائدات الشركات، وفي هذا الصدد، قال فرانشيسكو ماركوني، مدير الاستراتيجيات في وكالة AP، إن معدل الأخطاء انخفض حتى مع زيادة حجم الإنتاج أكثر من عشرة أضعاف.