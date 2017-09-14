مجهولون يغلقون عبارات سيول بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولون يغلقون عبارات سيول بالطائف
اكتشف مراقبي أمانة الطائف عدداً من عبارات تصريف مياه السيول، وقد أقفلت بجدران من البلوك الاسمنتي من قبل بعض الأشخاص المجهولين لأغراض غير معلومة.
وقامت الأمانة بإطالة الجدران لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق وجاري التحقق من المتسببين في هذا العمل السلبي الذي يشكل خطورة على الارواح والممتلكات، وذلك لاتخاذ الاجراءات النظامية الرادعة حيالهم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 9 دقائق
ان شاء الله تقبضون عليهم
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 6 دقائق
واضح ان العملية مقصودة ومتعمدة بغرض احداث فيضان وحصول دمار وخسائر مادية ومعنوية ومن ثم اتهام الجهات المعنية بالتقصير والاهمال , واتمنى ان يأخذ المعنيين هذا الامر على محمل الجد وان يبحثو وينقبوا عن الدوافع والفاعلين فان وراء الاكمة ماورائها فلن يكلف احد نفسه هذا العناء الا لهدف دنىء
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله الشرك بالله ولاضرار بالناس