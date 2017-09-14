مجهولون يغلقون عبارات سيول بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اكتشف مراقبي أمانة الطائف عدداً من عبارات تصريف مياه السيول، وقد أقفلت بجدران من البلوك الاسمنتي من قبل بعض الأشخاص المجهولين لأغراض غير معلومة.

وقامت الأمانة بإطالة الجدران لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق وجاري التحقق من المتسببين في هذا العمل السلبي الذي يشكل خطورة على الارواح والممتلكات، وذلك لاتخاذ الاجراءات النظامية الرادعة حيالهم.