رئيس اتحاد الكرة: هذه شروطنا لتجديد عقد مدرب الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس اتحاد الكرة: هذه شروطنا لتجديد عقد مدرب الأخضر
قال رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت،: ” لدينا الرغبة في تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، الهولندي فان مارفيك، لكن لا بد من مناقشة في بعض التفاصيل، مثل ضرورة حضوره للسعودية لمتابعة اللاعبين عن قرب ” .
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: ” اللعب في المونديال مختلف، ويحتاج إلى تجهيزات أخرى؛ ولذلك لا بد أن يكون مارفيك قريبًا من الفريق أكثر من ذي قبل، مؤكدا أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه يجب الموافقة على هذه الجزئية مسبقا قبل التوقيع على أي عقد جديد ” .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 1 ساعة
الشرط الاساسي ما يشيل التمثال الاداري اللي بيحطونه وجايبين له واحد يتكلم عنه لانه مايعرف يقول كلمتين على بعض
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 1 ساعة
يكفية ان إسمة ضمن مناهج الطلاب
وبلاش ضرب تحت الحزام
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 1 ساعة
ولمعلوميتك إني هلالي وافتخر ولاكن الحق اكبر مني ومنك
ابو وليد[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 29 دقيقة
يعني اللي اسمه ضمن المناهج صار نبراس — فرعون مذكور في القرآن– والله انك فقراوي والحق مر من عندك وانت نايم ايش المؤهلات اللي عنده غير الدفع الرباعي اللي يبني امجاد اشخاص مالهم اي مجد والله لو انه في الهلال ما اخذه احد ولا جاب سيرته احد — على كل حال هذي تسجل لكم بطوله الف مبروك
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 8 دقائق
أبو وليد خريج مدرسة المتعصبين ولهذا يريد أن يكون وصي على المنتخب , يا أخي قليلا من الحياء إن كنت تعرفه , هل تعتقد أن المنتخب حصرا على الهلال فقط وإداريي المنتخب لازم يكونون من الهلال وهيئة الرياضة لازم تكون من الهلال , يا أخي أنت عقلية ليس لها علاقة بالرياضة , أنت فقط متعصب وعندك فوبيا وصلت إلى مستوى الصرع والتشنج ولكنها مخرجات مدرسة الاعلام المتعصب على مدى عشرات السنين بسبب عقدة إسمها النصر وهذا ماكنا نخشاه من أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التعصب الخطير, يعني مثل هذه النماذج عنده إستعداد يقاطع شقيقه نهائيا بسبب الميول