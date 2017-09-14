رئيس اتحاد الكرة: هذه شروطنا لتجديد عقد مدرب الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت،: ” لدينا الرغبة في تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، الهولندي فان مارفيك، لكن لا بد من مناقشة في بعض التفاصيل، مثل ضرورة حضوره للسعودية لمتابعة اللاعبين عن قرب ” .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: ” اللعب في المونديال مختلف، ويحتاج إلى تجهيزات أخرى؛ ولذلك لا بد أن يكون مارفيك قريبًا من الفريق أكثر من ذي قبل، مؤكدا أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه يجب الموافقة على هذه الجزئية مسبقا قبل التوقيع على أي عقد جديد ” .