بالأدلة والقرائن.. كيف عملت الخلايا الاستخباراتية على تفجير الثورة في الشارع السعودي بأموال قطرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالأدلة والقرائن.. كيف عملت الخلايا الاستخباراتية على تفجير الثورة في الشارع السعودي بأموال قطرية
كشفت مصادر وثيقة الصلة بملف خلايا الاستخبارات أن القبض على أعضاء هذه الخلايا لم يكن لمجرد الاشتباه أو تصرفات متفرقة معزولة وإنما بأدلة وقرائن جمعتها الأجهزة المعنية بأمن الدولة وعلى مدى سنوات طويلة.
وأشارت مصادر ” صدى ” إلى أن ذروة عمل المقبوض عليهم كانت عام 2011 ضمن مخطط قطري مرسوم بدقة ويشمل توزيع الأدوار وصولًا للثورة وإغراق المملكة في الفوضى حيث كان كل واحد من المقبوض عليهم يعمل في خط متواز مع الآخر وبأدوار محددة ضمن المخطط.
وكانت بداية البحث هو السير خلف خيط رفيع عام 2011 تمثل في حوالات بنكية وعقارات وسيارات فارهة استلمها البعض من قطر متخفيًا وراء اعتباره داعية وإعلامي واقتصادي.
وحسب المصادر رافقت هذه العطايا الكثير حملات تحريض داخل المملكة من المقبوض عليهم سواء في الاعتصامات أو موضوعات أخرى تهيج الشارع وتضفي طابعًا سياسيًا على مشاغله.. وكان هدف الآخرين خلق أكبر قدر ممكن من السخط في الداخل بموضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصولًا إلى اندلاع الثورة.
وحسب المخطط كان البعض يمارس أدواره علانية حيث ساهم وشارك في مؤتمر إعداد قادة الثورات ” النهضة ” فيما تولى آخرون التحريض والتمهيد لساعة الصفر .
وأوضحت المصادر أن الأدوار كانت تؤدي بشكل مرتب وليس عفويًا ولا عبثيًا حيث عملت الخلايا الاستخبارية في الداخل بالتنسيق مع خلايا أخرى في لندن وكندا وواشنطن وكل منهم يوفر للأخر المادة التي يعتمد عليها في التحريض والأثارة إضافة إلى جيش الحسابات الوهمية لصنع مقدمات الثورة في المملكة عبر تشوية كل منجز واستغلال كل مشكلة وتمجيد التجربة التركية والإشادة بما يحدث في قطر.
وشددت المصادر على استغلال خلايا الداخل والخارج العاطفة الدينية واللعب على وتر الدين وإشاعة أن الدولة تحارب التدين والمصلحين كلما قبض على شخص أو أوقف مشبوه في إطار التركيز على دغدغة عواطف البسطاء والمراهقين لخلق الفجوة والعداء بينهم وبين الدولة.
وكشفت المصادر كيف استغلت هذه الخلايا اعتصام الإرهابيات في بريدة ليروجوا لأكذوبة أن الدولة تنتهك أعراض النساء حتى ظهرت الحقيقة وعلم المواطنون الشرفاء أن هؤلاء أما من خلايا القاعدة أو الدواعش.
وقالت المصادر إنه من أجل دويلة الحمدين عمد أعضاء الخلايا الاستخبارية إلى استغلال الوضع الاقتصادي في المملكة لتجييش الناس ضد الدولة عبر تقارير مضللة وتشويه الحلول المؤقتة والتنفير منها.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء المجرمين عندما أجهضت خططهم على صخرة وعي المواطن واللحمة القوية في الشارع السعودي لجأوا إلى التمسح بالوطنية وإدعاء الدفاع عن الوطن عندما حان وقت الحساب لكن المواطنين لم تقنعهم هذه الأقنعة المزيفة والتفوا حول الأمن وأصبح كل مواطن رجل أمن، مشيرة إلى الأصرار على أن أموال قطر لابد أن تصادر ويحاسب هؤلاء بعد أن تضخمت ثرواتهم خلال فترة قصيرة وأصبحوا يمتلكون الملايين والعقارات والشقق وحتى الفنادق.
وأكدت أن الدولة رصدت كل تفاصيل جرائمهم وهم غافلون ويظنون أن الأجهزة المعنية يمكن خداعها بتغريدة أو اثنتين، مشيرة إلى أحدهم قبض عليه في المطار وحسابه يغرد عن الوطنية.
وكشفت المصادر بعض التفاصيل المهمة منها أن قطر كانت تحول الرواتب والحوافز لأعضاء الخلية في حسابات أوصتهم الدوحة في بنك ” فايدلس ” وهو أكبر بنك في تركيا برأسمال ثلاثة مليارات دولار وتمتلك قطر 98.81 % من أسهمه.
وأضافت المصادر أن الأموال التي حصل عليها أعضاء الخلية منذ عام 2012 وحتى الآن لا يزالوا لايستطيعون إدخالها للبنوك السعودية لخضوعها للرقابة المالية المشددة.
وحددت المصادر التي استخدمت لتبادل المعلومات بين بين الخلية والممولين طوال الفترة عام 2014 وحتى عام 2016 نوكيا 6260 سلايت المزود برقابة تشفير وآي فون وأتش تي سي وأم تي أس جولنهاس 945، وأكدت أن الأجهزة المعنية تمكنت من اختراقها منذ البداية وأن الدولة لديها صور فيديو تثبت حمل أعضاء الخلية لأجهزة بلاك بيري المتطور القادم من قطر والذي له خاصية حماية البيانات والقدرة على صد هجمات الهاكرز.
وفي مفاجأة مدوية كشفت المصادر أن 12 من أعضاء الخلية اكتسبوا الجنسيتين التركية والقطرية معًا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
اخواني واخواتي مواطني بلدي من اقصاة إلى اقصاة والله ثم والله لفتنة الاخونجية اشد خطرآ على شبابنا وعماد بلادنا من داعش ولقاعدة وجميع الجبهات
يجب علينا جميعآ الوعي والوقوف سدآ منيعآ مع حكومتنا الرشيدة لدرء خطر للأسف هو بيننا
في اغلب القطاعات التي لها احتكاك بالنشء
فالحذر الحذر وطننا محتاجنا اكقر من اي وقت مضى
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 6 ساعات
اقصد اكثر من اي وقت مضى
سعيد[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم أهتك ستر كل خائن
ابو خالد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم احمي هذا الوطن واهله وحكامه وسلط على كل خاين لوطنه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 5 ساعات
قال الشاعر بهاء الدين زهير :
توق الأذى من كل نذل وساقط
فكم قد تأذى بالأراذل سيد
المثل يقول (كل إناء بما فيه ينضح)
قال الشاعر ابن المعتز :
اصبر على كيد الحسود – فان صبرك قاتله
فالنار تأكل نفسها – إن لم تجد ما تأكله
ويقول المثل الإيطالي (يأكل الحسد الحاسدين كما يأكل الصدأ الحديد)
والحاسدون للمملكة العربية السعودية أو الحاقدون هم أشهر من نار على علم
وهم الذين يتمنون زوالها ونقصد هنا النظام الإيراني والدول الحليفة له
والتنظيمات الإرهابية التي تتلقى الدعم منه
والأذناب الذين تحركهم إيران بالريموت كونترول
وتسوقهم كما يساق قطيع الغنم
الله يصلح احوال العرب وجميع المسلمين
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 5 ساعات
ربعنا ودي اقول لكم ماشاء الله تبارك الله ياطول حبالكم ويابرود اعصابكم وحنا نستغرب كيف لهؤلاء الامعات في قطر ان يفعلو الافاعيل وينصبو الاحابيل ويحفرو لنا الحفر ويأتي كبارهم الينا وكأن شيئا لم يكن ونلاقيهم على الرحب والسعة وحب الخشوم ,لو كان لي من الامر شيىء لارسلت وحده خاصة تشوت الدب القطبي وحمارة القايلة في خششهم وترجع لانهم لا يستحقون اكثر من ذلك .
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 5 ساعات
والله لو تسوى ايش ماحد در عنكم
اول مانقصوا البدلات شعب ماهتم واصل والحين تبوا تسوى مظاهرات
مادر عنكم
عاطل يطالب بوضيفه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
بعض رجال الدين من خدعونا بطول الدقون هم من يحارب ويضلل المجتمع السعودي منهم العريفي والعوده ومن ع شاكلته بس الله معك يبن سلمان وشعبك سيفك امر وحنا نقول لبيه
ابوصالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
رجاءا تغيير العنوان ، الحمد لله لم ولن تقوم باذن الله ثورة في بلادنا. هم خططوا وفشلوا.
نورة[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 4 ساعات
احنا شعب يهمنا الامن والامان لو ننام في الشارع نقصت البدلات وراحت ورجعت ومازالنا كما كنا اوفياء لاخر قطره احنا شعب يحمد الله في السراء والضراء الثورات والبقرات مو من هوانا ولا تفكيرنا تحيه للشعب السعوي الاصيل
algernaas4[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 4 ساعات
نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والله يحفظ المملكة من شر الحاقدين والحاسدين ويرد كيدهم في نحورهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5140 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعب السعودي شعب اصيل معدنه من ذهب ولا يعرفون الخيانة ولا الغدر ونقول لكل مجرم وحاقد من اليوم الى يوم القيامة نجدد الولاء والحب والطاعة لحكمنا ال سعود ووالله لو خاضوا البحر لخضناه معهم ياوزير التعليم الله الله بتعليم حب الحكام والوطن في نفوس وعقول الأجيال الذين بين يديك وَيَا خطباء الجمعة لتكن خطبكم للوطن وعن ولاة الامر وَيَا أوليا الأمور ازرعوا في ابنائكم عشق وحب الدولة والوطن لتستمر الحياة الامنة للجميع ويبقى وطنكم حر عزيز غصب عن الاعداء
ابوفهد الزعفراني[ عدد التعليقات: 5010 ] نشر منذ 3 ساعات
ربي يحمي وطني من كيد الحاقدين الانذال سنكون يدا واحده مع الحكومه ضد كل متربص بامن الوطن يبوفهد سير ونحن معك لاخر نقطة دم دام عزك يا وطن
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 3 ساعات
الامن مطلب تهدف اليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل امكانياتها الفكرية والمادية.. والبلد الآمن والامين هو الذي اطمأن به اهله.. وطلب الامن مقدم على طلب الغذاء ..لأن الخائن لا يتلذذ بالغذاء , ولا يهنأ بنوم ولا يطمئن في مكان(رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات).
ويتساءل كثير من الناس: ما الهدف من وراء زعزعة الامن والامان وترويع الناس . ولا شك في ان الجواب لا يتعدى اعتداء آثم وكيد كائد .. ويعد ضلالا وافسادا, وبغيا وعدوانا , واعتقادا خاطئا وانسلاخا من الانسانية الرحيمة , وتغريرا وانخداعا وتدافعا مبطنا, وعملا مبيتا, وشرا مستطيرا, وخطرا داهما, وفتنة لا هوية لها ولا مفهوم منها الا حب الذات , والتنكر للوطن والكفر بالنعمة.
والاعتداء يتكرر والضرر قائم والتخريب مستمر وهذا نذير خطر لامن البلد وأمانه واستقرار مواطنيه والحفاظ على مقدراته ومدخراته .. وجعلهم رهائن لتحقيق اغراضهم الدنيئة وتفكيرهم المعوج في الخبر..
ومن هنا استوجب علينا تعاون الحاكم والمحكوم والمواطن ورجل الامن على مقاومة العابثين بالامن وحياة الناس والاخبار عنهم وكشف مخططاتهم والتتبع لاوكارهم وبيان معتقدهم الفاسد ومحاربتهم ليزول شرهم او يتوبوا من ذنوبهم ويعيشوا مع الناس في أمن وأمان والكل عليه مسؤولية الحفاظ على هذا الامن .. امن الوطن.. فالنفع لنا والضر علينا .. ولنكن عيونا ساهرة عليه حتى نعيش في طمأنينة واستقرار .. ولابد ان نستنكر ما حدث من فعل هذه الفئة ٠
صادق الوعد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 52 دقيقة
ياخوي الشعب ياخذ حقه من سكن وتوضيف العاطلين ومساعده الفقراء ويصرفو لاهل الظمان الجتماعي المساعدات المقطوعه واحنا مع قيادتنا وراح ندافع عن وطنا بس لازم نعترف انه فيه تقصير من الوزراء ومن تحتهم والله تعبنا ف بلدنا الاجنبي مسيطر علي كل شي والوزراء ذول اكثر طرش بحر ولا همه المواطن
ياسر الشهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله شعبنا واعي وحكومتنا رشيده ولا يزعزعنا نباح هؤلاء الحثالة والخونة. ياوطنا يا وطنا عمت عين الحسود ماتهزك لا زوابع ولا غدر أعملا. نقول لهم فليخسئ الخاسؤن وموتوا بغيظكم أيها الخونه المستأجرون . فسوف تفشلون كما فشلتم من قبل.