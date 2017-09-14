" اتصالات ومعلومات " الرياض تستقبل 500 طالب مستجد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اليوم التقني للمستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/ 1439 هـ والبالغ عددهم 500 متدرب تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية الأحد المقبل.

وقال عميد الكلية الدكتور صالح بن ناصر العندس أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها.