بالصور.. وصول جثمان الشهيد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

وصل جثمان الشهيد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز قبل قليل، إلي قاعده الملك سلمان الجوية، استعدادا لدفنه وكان فى انتظاره قائد القوات الجويه المكلف، ووالد الشهيد وأقاربه وأصدقائه.

وكانت قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أعلنت اليوم الخميس عن استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز، عقب سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن، أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الشهيد ” .