أرشفة ٢٥٠ ألف ملف إلكترونياً بمستشفى الملك فهد بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأ مستشفى الملك فهد بالباحة في تطبيق مشروع الأرشفة الإلكترونية والمسح الضوئي للوثائق والملفات الطبية بالمستشفى والتي تهدف إلى حماية وسرية معلومات المرضى، حيث تم تدريب الكوادر بالمستشفى على كيفية أرشفة الملفات وسرعة التعامل في إدخال بيانات المرضى بدلاً من التعامل الورقي، حيث تم حالياً أرشفة أكثر من ٢٥٠ الف ملف طبي للمرضى.

ويهدف مشروع الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الملك فهد بالباحة إلى الحد من إستخدام الورق وسرعة إدارة الملف الطبي للطبيب للإطلاع على معلومات المريض بالكامل وتبادل المعلومات مع الكوادر الطبية، ويختصر الوقت على المريض بدلاً من الانتظار طويلاً.

إضافة إلى ذلك فقد تم تطبيق نظام تقني لتخزين البيانات وتوفير أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة كمبيوتر ثابته مزودة بخدمة الإنترنت مع نظام تقني شامل جميع الإجراءات الطبية والإدارية وخدمات تقنية للمعلومات السرية لملفات المرضى.