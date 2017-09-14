أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في شهر - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

هبطت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس، عند أدنى مستوى في شهر، بعد بيانات اقتصادية مقلقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتراجع سعر العقود الآجلة للنحاس بنحو 0.6% إلى 2.9635 دولار للرطل.

وكانت بيانات اقتصادية في الصين أظهرت اليوم تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي إلى 6% في أغسطس الماضي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 6.4% في يوليو السابق له.

كما أظهرت بيانات نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7.8% منذ بداية العام الحالي، وهي أول مرة منذ عام 1999 يقل معدل النمو عن 8%.