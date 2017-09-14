أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في شهر - صحيفة صدى الالكترونية

أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في شهر
هبطت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس، عند أدنى مستوى في شهر، بعد بيانات اقتصادية مقلقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتراجع سعر العقود الآجلة للنحاس بنحو 0.6% إلى 2.9635 دولار للرطل.
وكانت بيانات اقتصادية في الصين أظهرت اليوم تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي إلى 6% في أغسطس الماضي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 6.4% في يوليو السابق له.
كما أظهرت بيانات نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7.8% منذ بداية العام الحالي، وهي أول مرة منذ عام 1999 يقل معدل النمو عن 8%.
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