داعش يواصل احتجاز 3281 من الأيزيديين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

يواصل تنظيم داعش حالياً احتجاز 3281 (بينهم 1563 سيدة) من الأيزيديين منذ اجتاح في أغسطس 2014 قضاء سنجار الواقع في شمالي العراق، بحسب تقديرات صادرة اليوم عن الحكومة المحلية في إقليم كردستان.

وذكر المديرية العامة لشئون الأيزيديين في بيان أن ما لا يقل عن 3200 رجل لقوا حتفهم في حين تعرضت نحو 6800 سيدة للاختطاف بواسطة التنظيم الإرهابي الذي اجتاح القضاء في 3 أغسطس 2014.

وأوضح البيان أنه تم العثور على 30 مقبرة جماعية حتى الآن في سنجار والقرى والنواحي التابعة لها.

يذكر أن التنظيم اجتاح مدينة سنجار الواقعة على 120 كلم غرب الموصل والقرى والنواحي التابعة لها في 2014 وقام بقتل واختطاف أعداد كبيرة من الإزيديين، كما سبى آلاف الأزيديات. وتحررت سنجار في نوفمبر 2015 بعد عملية هجومية للقوات الكردية “ البشمركة ” بدعم طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.