⁠⁠⁠⁠⁠" خالد مدخلي " مديرًا للقناة السعودية الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنهى المذيع خالد مدخلي علاقته بقناة العربية مساء اليوم الخميس، حيث قدم استقالته بعد خمس سنوات من العمل فيها مذيعاً لنشراتها الإخبارية الرئيسية.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاستقالة جاءت على خلفية تكليفه بإدارة القناة الأولى التابعة للتلفزيون السعودي مطلع شهر محرم المقبل خلفاً للإعلامي الدكتور محمد باريان.

يذكر أن مدخلي يعد من أبناء التلفزيون السعودي حيث كانت انطلاقته التلفزيونية مع برنامج ” مع الحدث ” على القناة الأولى قبل أن ينتقل إلى قناة الإخبارية السعودية ويصبح أحد نجومها.

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