بالصور.. شيخ شمل قبيلة فيفا يستقبل المستشار الربيش - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل الشيخ علي بن حسن الفيفي – شيخ شمل قبيلة فيفا – في منتجعه بمدينة فيفا المستشار أحمد بن عبد العزيز الربيش والأستاذ مساعد بن محمد الملحم اللذان يقومان حالياً بجولة سياحية في المنطقة، وقد حضر الاستقبال كلٌ من: الأستاذ عبدالله بن علي الفيفي والأستاذ محمد الفيفي والأستاذ جبر الفيفي وعدد من المسؤولين ورجال المنطقة .

وبهذه المناسبة صرح المستشار الربيش بأنه لمن دواعي سروري أن أتواجد في هذه المنطقة الغالية على قلبي والتي تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الرائع وبنسيجها الاجتماعي المتين والذي يضم الكثير من الأسر الكريمة ذات التاريخ العريق المليء بالإنجازات التي كان لها الأثر الكبير في النهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات والتي انعكست إيجابياً على الوطن والمواطن.

كما نحمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان والخدمات الجبارة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهما الله وأعزهما على مايقدمانه لهذا الوطن المعطاء.

حيث قدمنا إلى فيفا من بعد زيارتنا لمنطقة الباحة – حيث كنّا فيها بضيافة الشيخ الشهم الكريم أحمد بن مصبح حفظه الله شيخ قبيلة غامد – والتي نالت نصيبها مثل بقية مناطق المملكة من المشاريع والمرافق الحيوية العملاقة والتي شاهدتها وكلي فخر بأن تكون في وطني والتي تزخر أيضاً بالعديد من الأسر الكريمة التي تكون النسيج السعودي الشهم الأبي ومن هذه الأسر العريقة أسرة الحمراني وعميدها الشيخ محمد العلي الحمراني حفظه الله والتي تشرفت بالعمل معها ولمست فيها عن كثب كرم الضيافة العربية الأصلية وسمو الأخلاق النبيلة.

وتابع الربيش قائلاً: كما يسرني هنا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ علي بن حسن الفيفي على ما لمسته من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لطالما كانت عنواناً له على مستوى هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.

وفي ختام الزيارة قام المستشار الربيش بتقديم سيف من السيوف العربية للشيخ علي بن حسن الفيفي والذي بدوره قدم للمستشار الربيش خنجراً نادراً من الخناجر العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة وذلك تأكيداً لأواصر الأخوة التي تجمع بين أبناء هذا الوطن الواحد ولما فيه من دعم واستمرار للروابط المتينة بين أبناء المملكة الغالية على قلوب الجميع.

