" كوروش " يخيم أمام متجر " آبل " ليكون أول الحاصلين على الآيفون الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

خيم الشاب ” مازن كوروش ” البالغ من العمر 20 عاما أمام متجر ” آبل ” في سيدني، أستراليا، لضمان حجز مكانه كأول شخص في العالم يشتري جوال ” آيفون ” الجديد، وذلك قبل حتى إعلان الشركة رسميًا عن أجهزتها الجديدة مساء الثلاثاء الماضي.

وسيقضي نحو 10 أيام في خيمته أمام المتجر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث تزود بالمؤن والأدوات اللازمة للتخييم، كما سيكون بصحبة اثنين من أصدقائه حتى لا يفقد مكانه إذا اضطر للذهاب بعيدًا.

وكان ” كوروش ” نشر مقطع فيديو يشرح فيه الفرق بين جوالي ” آيفون 8 ” و ” آيفون إكس ” ، موضحًا أنه سيواصل تحديث قناته على ” يوتيوب ” باستمرار أثناء انتظاره للحصول على الجهاز.