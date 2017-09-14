سياسة برامج الاسكان وتأثيرها على الصحة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

لاشك أن قضية الاسكان في السعودية من اهم القضايا التي تحمل الكثير من الشد والجذب بين المواطن والمسؤول. ووزارة الاسكان تعمل جاهدة بإرسل رسائل جوهرها بعث الطمأنينه لنفوس المواطنين حول وجود الحلول والبرامج الداعمة للإسكان.

ما أود طرحه يخص الاسكان لكن من زاوية السياسة العامة ومفهوم الصحة العامة في تبني وزارة الاسكان للإسكان المدعوم وتصدرها في تخصيص إسكان حكومي تقوم ببنائه هي وتوزعه على المواطنين وفق ألية معينة.

في زيارة لي لمحافظة من محافظات وطننا الغالي شاهدت احدى المشاريع الاسكانية والتي قد اكتمل بنيانها وعمارها وتنتظر ساكنيها.

اخذت في النظر لهذا المشروع بعين اخرى وزواية تعني بمفهوم الصحة العامة وسلوك المجتمع والتأثيرات الناتجة عن مثل هذه السياسات.

وماهي الصورة النمطية التي ستشكلها مثل هذه البرامج في أذهان الناس على المدى البعيد عن من سيسكنون هذه المنازل المعزولة مكاناً والمختلفة تصميماً. بلاشك فتصميمها العمراني المميز ومكانها المعزول ستحمل ابعاد نفسيه صحية على ساكنين مثل هذه المجمعات.

السلوك المجتمعي والصورة النمطية تتشكل من خلال هذه السياسات وممارساتها دون وعي لما سيحصل في قادم الايام.

وكثير من المختصين والباحثين في امريكا واوروبا اشاروا لخطورة عزل السكان ذوي الدخل المحدود او غير القادرين على شراء سكن خاص فيهم ممن يجعل مجمعاتهم السكنية و احيائهم محل صورة نمطيه قد تعزلهم عن محيطهم.

بل وجدوا ان هذه المجمعات عرضة مقارنة بغيرهم في كثرة الامراض والعوامل المسببه لها بجانبها النفسي والجسدي.

الحل في توفير سكن لا يكون بعزل طالبيه في مجمعات قد يشار لها في يوم من الايام بالسوء او النظره الدونية. فكرة الدمج مهمة ومطلوبة حتى نحافظ على صحة ساكني هذه المجمعات ونحفظ لهم كرامتهم من بعض الصورة النمطية التي قد تتشكل مع مرور الزمن.

ختاماً أجد مثل هذه المشاريع تتعارض مع التوجيهات الكريمة ورؤية ٢٠٣٠ بتقديم مفهوم الصحة العامة وجعلها في كل السياسات التنموية في الدولة واعتقد ان على المسؤول مراجعة ذلك وجعل هذا الامر مطبقاً على ارض الواقع لتحقيق الاهداف المنشودة.