البورصة المصرية تربح 5.7 مليار جنيه في ختام التعاملات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.

وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر719 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه.

وأظهرت الاحصائيات الختامية لجلسة التداول ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، بنسبة 1.25%.