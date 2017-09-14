سفيرنا بإنجلترا يلتقي مسؤولين بريطانيين في معرض الأمن الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى المملكة المتحدة، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، ووزيرة مشتريات الدفاع البريطانية هاريت بالدوين وقائد البحرية البريطانية، وعددًا من المسؤولين العسكريين البريطانيين على هامش فعاليات معرض معدات الدفاع والأمن الدولي ( DSEI2017 ) في لندن.

وبحث سموه مع المسؤولين البريطانيين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها مجالي الدفاع والأمن وسبل تعزيزها في ظل التحديات الأمنية التي يواجهها العالم .

كما التقى السفير، عددًا من المشاركين في المعرض من شركات القطاع الخاص في مقدمتهم مدير شركة ” بي أي إي سيستمز ” روجر كارر وكبار مسؤولي الشركة .

حضر اللقاء الملحق العسكري لدى بريطانيا اللواء طيار عبدالله بن صالح الزغيبي والوفد السعودي المشارك.

