⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة ” العربية ” في ختام نشرة الرابعة التي اعتاد تقديمها يوميا، بعد استقالته من القناة، قائلا: ” هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله ” .

وفاجأ معدو النشرة مدخلي، قبيل نهايتها بلقطات له وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: ” خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس ” ، قبل أن يظهر مدخلي دامعا في نهاية النشرة، ويعلن رحيله رسميا.