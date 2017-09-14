 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 14

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء
علي القحطاني(صدى):

ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة ” العربية ” في ختام نشرة الرابعة التي اعتاد تقديمها يوميا، بعد استقالته من القناة، قائلا: ” هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله ” .

وفاجأ معدو النشرة مدخلي، قبيل نهايتها بلقطات له وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: ” خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس ” ، قبل أن يظهر مدخلي دامعا في نهاية النشرة، ويعلن رحيله رسميا.

 


الوسوم:, , , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19165 ] نشر منذ 36 دقيقة

ابومحمد من خيرة الرجال الذين عرفتهم في حياتي
رجل بألف رجل
مذيع لامع وذكي ومحبوب
ولا اعلم سبب استقالتة
لكن بحاول اتواصل معه
والله العظيم ياخالد أنك مكسب للوطن والمواطن
ولابد تراجع نفسك.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة

موفق والى الامام

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 دقائق

ثلاث سنوات واستقال اكيد فيه اسباب لانعلمها موفق استاذ خالد اينما ذهبت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *