⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مذيع العربية يودع مشاهدي القناة على الهواء
ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة ” العربية ” في ختام نشرة الرابعة التي اعتاد تقديمها يوميا، بعد استقالته من القناة، قائلا: ” هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله ” .
وفاجأ معدو النشرة مدخلي، قبيل نهايتها بلقطات له وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: ” خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس ” ، قبل أن يظهر مدخلي دامعا في نهاية النشرة، ويعلن رحيله رسميا.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19165 ] نشر منذ 36 دقيقة
ابومحمد من خيرة الرجال الذين عرفتهم في حياتي
رجل بألف رجل
مذيع لامع وذكي ومحبوب
ولا اعلم سبب استقالتة
لكن بحاول اتواصل معه
والله العظيم ياخالد أنك مكسب للوطن والمواطن
ولابد تراجع نفسك.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19165 ] نشر منذ 32 دقيقة
وداعآ ياصديقي
والله العظيم انه يوم حزن عندي😟
من بين ٣٠ مليون مواطن
المذيع الفذ والمتألق خالد مدخلي
متميز عن الكل.
رياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
موفق والى الامام
البيان المبين[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 دقائق
ثلاث سنوات واستقال اكيد فيه اسباب لانعلمها موفق استاذ خالد اينما ذهبت