هل يحب الرجل المرأة الخجولة أم الجريئة ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أوضحت أختصاصية بالعلاقات الأجتماعية، أنه مهما كثرت تجارب المرأة في الحياة، وعلاقاتها الاجتماعية،لن تنجح في إيجاد جواب صائب عندما يسألونك ” ما لذي يعجب الرجل ويجذبه؟ المرأة الجريئة أم الخجولة؟ ” .

بناء على آراء الكثير من النساء اللواتي استخلصت الأختصاصية تجاربهن الناجحة أحياناً والفاشلة أحياناً أخرى، فهناك بعض الخطوات التي بإمكانها أن تساعدكِ لتوازني بين صفتين متناقضتين يصعب وضعهما في قوانين محدّدة، الجرأة والخجل.

– خير الأمور وسطها:

ليس مطلوبا منك أن تكوني جريئة لدرجة يستنكر البعض تصرفاتك ويرونها خارجة عن إطار الحياء، وكذلك لا يجب أن تكوني خجولة لدرجة لا ينتبه لوجودك أحد، بفضل قوقعة الخجل التي اخترت أن تضعي نفسك فيها.

– الغموض:

كوني غامضة، فالرجال يحبون حلّ الألغاز ولا تقدّمي كلّ ما في جعبتك من اللقاء الأوّل بل انتقلي وببطء شديد من كونك فتاة رسمية في التعامل، إلى مرحلة الإعجاب ثم الحبّ والذي تتغيّر فيه شخصيتك كلياً، لتصبحي أكثر راحةً وانفتاحاً.

– حان وقت الجرأة:

النساء الخجولات لا تطول علاقتهن بالشريك، فبعد الارتباط يجب أن تكثري من المفاجآت الجريئة، كوني سبّاقة لكل شيء واكسري أي جدار بينك وبين من تحبين، حتى لو كان الأمر صعباً، يجب أن تتعلّمي وتتقني فن الجرأة.

– كسر القيود:

يجب أن يشعر الشريك بعدم وجود أي قيود في علاقتكما ليتحدث بحرية عن كل شيء وحتى لو كان جريئاً، وإن كنتِ تظنين أنه عيب يوماً ما، أنصتي لحديثه ومطالبه وتفاعلي معها، وإلا بحث عن مُنصت آخر لا يشبهك.

– الأفكار المجنونة:

إذا كان شريكك من النوع الذي يحترف اختراع الأفكار المجنونة، انطلقي لتصبحي مجنونة مثله وشاركيه جنونه وكوني على يقين أن كل ما يطلبه هو فقط من جنون البدايات، وبعدها سيخيم الاستقرار على علاقتكما.. لهذا ابني استقرار أسرتك على جنون أفكاره.

– تشبه أمي:

من أوهمك أن الرجال يبحثون عن نساء يشبهون أمهاتهم؟ اكتفى من أمه حناناً واهتماماً، وجاء الوقت ليجرب نوعا آخر من العلاقات، لهذا كوني صديقة وحبيبة وشريكة ناجحة وليس أماً.

– الخبرة في العلاقات العاطفية:

الرجل يحبّ المرأة الخبيرة في العلاقات العاطفية، ولكنه يتساءل عن مصدر هذه الخبرة ويشكك في ماضيها العاطفي، خصوصاً إذا لاحظ أن درايتها واسعة. لهذا أنتِ مطالبة بتوضيح أفكارك وما تقبلين عليه.

– معك وليس مع غيرك:

تعاملك مع الشريك يجب أن يكون خاصا ومختلفا كليا عن تعاملك مع بقية الناس، فما تقدمينه له من جرأة وحماس زائد يجب أن يقلّ خلال تواصلك مع الآخرين، وعليه أن يلاحظ ذلك ليفهم أنك تمنحينه تعاملا خاصا ومختلفا كونه شريكا مميزا وله مكانة خاصة في حياتك لا تشبه غيرها.