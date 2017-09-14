هل يحب الرجل المرأة الخجولة أم الجريئة ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

هل يحب الرجل المرأة الخجولة أم الجريئة ؟
أوضحت أختصاصية بالعلاقات الأجتماعية، أنه مهما كثرت تجارب المرأة في الحياة، وعلاقاتها الاجتماعية،لن تنجح في إيجاد جواب صائب عندما يسألونك ” ما لذي يعجب الرجل ويجذبه؟ المرأة الجريئة أم الخجولة؟ ” .
بناء على آراء الكثير من النساء اللواتي استخلصت الأختصاصية تجاربهن الناجحة أحياناً والفاشلة أحياناً أخرى، فهناك بعض الخطوات التي بإمكانها أن تساعدكِ لتوازني بين صفتين متناقضتين يصعب وضعهما في قوانين محدّدة، الجرأة والخجل.
– خير الأمور وسطها:
ليس مطلوبا منك أن تكوني جريئة لدرجة يستنكر البعض تصرفاتك ويرونها خارجة عن إطار الحياء، وكذلك لا يجب أن تكوني خجولة لدرجة لا ينتبه لوجودك أحد، بفضل قوقعة الخجل التي اخترت أن تضعي نفسك فيها.
– الغموض:
كوني غامضة، فالرجال يحبون حلّ الألغاز ولا تقدّمي كلّ ما في جعبتك من اللقاء الأوّل بل انتقلي وببطء شديد من كونك فتاة رسمية في التعامل، إلى مرحلة الإعجاب ثم الحبّ والذي تتغيّر فيه شخصيتك كلياً، لتصبحي أكثر راحةً وانفتاحاً.
– حان وقت الجرأة:
النساء الخجولات لا تطول علاقتهن بالشريك، فبعد الارتباط يجب أن تكثري من المفاجآت الجريئة، كوني سبّاقة لكل شيء واكسري أي جدار بينك وبين من تحبين، حتى لو كان الأمر صعباً، يجب أن تتعلّمي وتتقني فن الجرأة.
– كسر القيود:
يجب أن يشعر الشريك بعدم وجود أي قيود في علاقتكما ليتحدث بحرية عن كل شيء وحتى لو كان جريئاً، وإن كنتِ تظنين أنه عيب يوماً ما، أنصتي لحديثه ومطالبه وتفاعلي معها، وإلا بحث عن مُنصت آخر لا يشبهك.
– الأفكار المجنونة:
إذا كان شريكك من النوع الذي يحترف اختراع الأفكار المجنونة، انطلقي لتصبحي مجنونة مثله وشاركيه جنونه وكوني على يقين أن كل ما يطلبه هو فقط من جنون البدايات، وبعدها سيخيم الاستقرار على علاقتكما.. لهذا ابني استقرار أسرتك على جنون أفكاره.
– تشبه أمي:
من أوهمك أن الرجال يبحثون عن نساء يشبهون أمهاتهم؟ اكتفى من أمه حناناً واهتماماً، وجاء الوقت ليجرب نوعا آخر من العلاقات، لهذا كوني صديقة وحبيبة وشريكة ناجحة وليس أماً.
– الخبرة في العلاقات العاطفية:
الرجل يحبّ المرأة الخبيرة في العلاقات العاطفية، ولكنه يتساءل عن مصدر هذه الخبرة ويشكك في ماضيها العاطفي، خصوصاً إذا لاحظ أن درايتها واسعة. لهذا أنتِ مطالبة بتوضيح أفكارك وما تقبلين عليه.
– معك وليس مع غيرك:
تعاملك مع الشريك يجب أن يكون خاصا ومختلفا كليا عن تعاملك مع بقية الناس، فما تقدمينه له من جرأة وحماس زائد يجب أن يقلّ خلال تواصلك مع الآخرين، وعليه أن يلاحظ ذلك ليفهم أنك تمنحينه تعاملا خاصا ومختلفا كونه شريكا مميزا وله مكانة خاصة في حياتك لا تشبه غيرها.
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 13 ساعة
الله لايحبه
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 12 ساعة
الرجل ميحب الا اللي بمواصفت مرزوقه اللي تطبخ ذبيح ومنسف على ذبيحه وتخبز وتطحن وتقوم بالحلال
اما الذكر هو اللي يعيب بمرزوقه انه بدويه ولها ريحه لابرك الله بهالذكور قليلين الاصل والمرجله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههه😊
امل الشيباني العتيبي[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههه خلوهم بالاول يصيرون رياجيل وعقبها يصير خير
الله يرحم ابوي كان اخر الرجال
امل الشيباني العتيبي[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 11 ساعة
مرزوقه خليك مع غنمك ترة الحيوانات افضل الف مره منهم
قولي يالله رجال الجنه
الانسة مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 11 ساعة
له له ياوخيتي علمك شايشه لاتعممين ترى للحين فيه خير
عزتي لك كودك شايفه شينن مهو بسيط لابارك الله بوه من ذكر
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9126 ] نشر منذ 11 ساعة
وش جاب الثرى للثريا،، بالعكس الخجولة الهادئة هذي وضعها آخر هذي هي عز الطلب تحس معك أنثى بمعنى الكلمة مثل هذي لانزلت دمعتها امسحها لها والاطفها بكل كلمة تطيب خاطرها ومن قلبي &
أحب هالنوع من البنات الطيوبة الحبوبة
وتبادلني الاحترام..
أما الجريئة لا تعليق..
الانسة مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 11 ساعة
والله ياوخيتي يالهفه شكلك هاديه بلحيل كود الله يرزقن انا وانتي برجالن طيبه الرزق على النوايا خليها على ربك لاتحاتين واجد
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههه😊يامرزوقه ياخيتي الاخ لهفه😊رجال😂😊وعسى الله يرزقك باالطيب واللي يخاف الله فيك ويسعدك
همس ~[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 10 ساعات
😂😂😂😂
الله يسعدك ي مرزوقه ؛
بس للتوضيج لهفة العاشق رجال مو بنت 😬~
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9126 ] نشر منذ 10 ساعات
ياويل حالك يا لهفه
انسه مرزوقة أنا شاب يرحم والديك
عموماً مقبولة ي خيتي انا افداك
وكلامي عن حبي للبنت الهادئة
وميولي الشديد ناحيتها
همس ~[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 10 ساعات
🙈 سوري علقت للتوضيح قبل يظهر تعليق الاخت جنوبيه ~
اعتذر ~
الانسة مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 10 ساعات
بللهي رجل اسفه ياخوي انا قريت لهفه واحسبه انثى ترى قريتي وسط ماقرا كل شين صح
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 9 ساعات
لا لاعادي ياهمس😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9400 ] نشر منذ 9 ساعات
واذا الجرأة كذا يعني هي طبيعه الوحده شتسسؤي بعمرهاا 🙂🙂 ..!!
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9126 ] نشر منذ 9 ساعات
تنتحر ي سومه هههه
القرشي[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 7 ساعات
الخجوله الهادئه احسن وافضل شي
الجرئه تجي مع الوقت والعشره اما من اولها جريئه هذي قضبها الباب
ام البنات[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 7 ساعات
مرزوقه الحين م يبون اللي تطبخ ذبايح وتخبزوسنعه وهاديه يبون وحدة لسانها يلوط اذانها وتلبس البناطيل ومن سوق لسوق وهو وراها يدف عربية ورعه الله يخلف علينا بس م فادنا سنعنا طبخناذبايح وحاضر وسم وش حصلنا
لنا الجنه بس
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19180 ] نشر منذ 6 ساعات
تعليقي تبخر😭😭😭
الأنسه مرزوقه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 6 ساعات
ايييييييه ي ام البنت لنا الله ياوخيتي اشوف مالي حظ من بد البنات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 6 ساعات
… أخي وعزيزي القرشي …
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صِحِيح كلامِك وصَح إللسانِك يا حبيبي .
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الخَجولَه الهادِئه أحسَن وافضَل وألجُرئه تِجي مَع الوَقت وألعِشرَه .
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أما إللي مِن أولها جَريئه هذي ماتِبات إلا في بيت أبوها .
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وثاني يوم تِلحَقها إورِقَة طلاقها . لابارَك الله فيها ولا في مِن جابها .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 6 ساعات
خلاص يابنات لاعاد تطبخون لهم غدوهم اندومي وعشوهم نواشف😂😊
نهار السلام[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 5 ساعات
ماظنتي انك تاكلين الاندومي يابنت قحطان . . !
ذا الاكل ماهو بلنا وانا اخوك
عندي احساس انك سنعه بالطبخ والموائد بانواعها ( ماعدى الاسماك طبعا )
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههه😊تستاهلون كل خير ياخوي نهار😊 اما السمك اكيد والضبان بعد😂😢😊
ام البنات[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 5 ساعات
ي كرهي لريحة الاندومي وشكله يقرف 😷والشي الثاني ريحة التونه الله يديم النعمة
لو ااقدر امنعهم من دخول البيت ان كان ي سلام ومعهم الببسي .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههه الحمدلله❤
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 5 ساعات
… أخي وحبيب قلبي وتاج راسي نهار السلام …
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الله يمَسيك بالـخير وألنـوروألسـرور وكِــــل أنــــواع ألـــوَرد وألزهـــور .
.
إذاما شِفنا طَلِتك ألجَميلَه مَعنا يا نهار السلام عيونِنا ماتَعرِف تِنام .
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قـالــــوا لــــي مِنـهوكــــامِل ألأوصـــاف وراعـــي ألجِمايل وحِسن ألكــلام .
.
قِـلــــــت مـــــافــــــي غــــــــــير أخـــــــــوي نهــــــــــــار الســـــــــــلام .💕💓🌹.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14394 ] نشر منذ 5 ساعات
صح خير الأمور اوسطها 😍
نهار السلام[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 5 ساعات
ام البنات . . يالطيبه
وليه وشلون مافادكن سنعكن . . . لا مايصير ذا الكلام يابنت الاجواد
سنع المره ليس لارضاء الاخرين
فتلك غايه لاتدرك
ولكن سنع الفتاة لذاتها ، ، يجب ان يكون لديكي احساس داخلي برضاكي عن نفسك وبطاقتك الايجابيه
سواء وجدتي تقدير لدى الاخرين او لم تجدي
يكفي اعتزازك ، وافتخارك ، وثقتك . بنفسك درى من درى ولا عنه مادرى . . . !
نهار السلام[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 5 ساعات
ياحبيب القلب راعي الددسن
ياساحر الكلام . . . وراقي الذوق . . ولطيف السلام
احسك تتغنى بالاحرف وتطوعها كلاعب الشطرنج المحترف
ملكت الاحرف ، فكانت مفاتيحك لدخول قلوبنا ، فاهلا وسهلا بك زائرا ومالكا فاختر ماشئت فنحن راغبون
احببناك في الله قدر محبتك لنا ، وسعدنا بالتواصل معك قدر سؤالك عنا ، فلم نعد نعلم انحن الوافون ام جنابك
ام البنات[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 4 ساعات
نهار اقول الوحده اللي تجري ورا رضا زوجها بكل شي ء انسانه ضعيفه اقول لكل وحده حبي نفسك ودلعيها فقط
م نفع السنع الرجال يحبون اللي تطنشه وتجرجره في الاسواق ذي حقيقه 😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 3 ساعات
اتفق معك ام البنات❤بجزآ من كلامك لكن المهم رضا ربك وذاتك اذا الله خلقها طبيعه في من تقدر وتقوم فيه بدون مقابل فذي اجرها عند ربك حتى لو مايستاهل😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 2 ساعتين
…. أخوي نهار السلام ….
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لك الجِمـايل تهناك الظِفار والبشايرـ ـ مَلَكـت قلبي العنيد .
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وما تِمَـلكـت قلـبي بالقنا والـبواتِـرـ ـ المِـرهِفــات الحـديد .
.
ولا بِبَعض الملـوك العاليات اﻷكاسرـ ـ ولا بِجـود الرَشيد .
.
ولا ببعض الخيول الصافِنات اﻷصايل ـ ـ لِمقَرِبات البعيد .
.
ولا بِدَولة بني اﻷصفر وحكم اﻷكابرـ ـ مِن شَرقِها للوَطيـاد .
.
من يوم أرسَلت رَسولَك ما رِجع غير ظافِرـ ـ ِوصطاد قَلبي بِصيد .
.
من يـوم أرسَلت مِن لَحظيك كـاهن وِساحِرـ ـ ينَفِذوا لك ماتِـريــد .
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ياخـوي نهار السلام مَحَبِتَك ذوبَت قَلبي كما تَذوب ألنار ألحـديد .
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ماعِندي كلام غير أقوله إلا إن الله يجَعَل مَحَبتي لَك في قلبي تِزيد .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصحيح . ولا بِدَولة بني اﻷصفر وحكم اﻷكابرـ ـ مِن شَرقِها للوَطيد .😊.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9400 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما انتحر ي لهفهه ؟؟!!!!!!
🙃🤔😕☹
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 37 دقيقة
…بنتي Asma_alasiri 👑 …
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ذا ألكـــــــــــــلام لَكِ .
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ألا يا عبرةٍ تجرا على خدى هَمايِلها ـ ـ سقى الله سدرةٍ خَضْرا دموع العين سايِلها .
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علـيها عَبْرِتـى تِبْرا ويَكْـفينى عـــــزايلـها ـ ـ وأنا عينى تِخايِلْها على اللى زينها يِشْرا .
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وحلـواتٍ شمايلها لها خـدٍ كما البدرا ـ ـ ونور الصبح طايلها لِقَتْنى إبطلعة الزَّهرا .
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ولاحَتْ لي بِسايلها وقالت يا هـوا العَذْرا ـ ـ كْلـيمَة إنت قايلها تواعد طلعة القمرا .
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وإنت بَلْـــــــواى شايلــــــها أســـــاوى لعـــــــبتى وأقــــــــرا ـ ـ وعَــــــدِل كِـــــــــل مــــا يلـــــها .
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ويا أسماء يا أم قَلـب كِـبيـر تَــــــرى كـلامي لَك لِحـالِك ولغيــرِك والله مانـي قايلهـا .