⁠⁠⁠⁠⁠تونس تتحدى المرجعيات الدينية بقانون صادم - صحيفة صدى الالكترونية

تونس تتحدى المرجعيات الدينية بقانون صادم
ألغت تونس اليوم الخميس، جميع القوانين التي تمنع زواج المرأة التونسية من غير المسلم بعد جدل استمر لأشهر، حيث كان يشترط القانون الملغي إشهار إسلام الرجل، قبل زواجه من مسلمة.
جدير بالذكر، أن الرئيس الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أغسطس الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية بجانب إعلانه عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث، وزواج المرأة من غير مسلم، مما أثار ردود أفعال غاضبة لدي المراجع الدينية، وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء في المملكة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19173 ] نشر منذ 3 ساعات
قرار مخيس
الزوجة المسلمة إذا زوجها مايصلي فيحق لها خلعه لأنه في الشرع كافر
والكافر لايزوج من مسلمه
بعدين بكرة النهار يجونك اطفال وحدن مسلم طالع على امه والثاني نصراني طالع ع ابوه
واحتمال البنت طالعه ع نيتنياهو
تلقى غرف المنزل مابين محراب وكنيسة
لكن بما ان القرار من تونس
فلا غرابه في ذلك.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 14 دقيقة
مبروك للتوانسة انتم سباقون في كل مافيه اخلال بالدين والعقيدة وكل مصيبة حلت بالعرب والادهى وامر انكم اما ان تكونو علمانيين حتى النخاع او متزمتون وليس هناك منطقه وسط , بسببكم انطلق الخريف العربي الذي كان بمثابة نكبة اصابت عددا من الدول وبسببكم او بمشاركتكم على الاقل ظهرت داعش والقاعدة لن نستغرب بعد الان لو خرجتم علينا بما هو انكى من كل ذلك وامر