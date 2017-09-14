⁠⁠⁠⁠⁠تونس تتحدى المرجعيات الدينية بقانون صادم - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

ألغت تونس اليوم الخميس، جميع القوانين التي تمنع زواج المرأة التونسية من غير المسلم بعد جدل استمر لأشهر، حيث كان يشترط القانون الملغي إشهار إسلام الرجل، قبل زواجه من مسلمة.

جدير بالذكر، أن الرئيس الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أغسطس الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية بجانب إعلانه عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث، وزواج المرأة من غير مسلم، مما أثار ردود أفعال غاضبة لدي المراجع الدينية، وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء في المملكة.