بالصور.. إنستجرام يحذف صورة طفل مشوه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قامت سيدة بتوجيه اللوم إلى تطبيق إنستجرام بعد أن سحب صورة لابنها من على حسابها، والذي يعاني من تشوه في الوجه.

وقد ولد الطفل هاري بيسويك، البالغ من العمر 12 سنة، بمتلازمة غولدنهار، مما يجعله يفتقد للعين اليسرى والأنف الطبيعية والأذن اليسرى.

وعندما قامت بتحميل إحدى الصور لابنها هاري يوم الأحد الماضي، ولم يكن يلبس فيها عينه الاصطناعية، تم سحب الصورة بعد يومين.

وجاءت الإزالة بعد رسالة من مستخدم مجهول إلى فريق الإشراف يحتج على المحتوى،وقد اشتكت تشارلي من القرار على حسابها بموقع تويتر،وبعد أن اتصل العشرات من الناس بإنستجرام، معبرين عن غضبهم، تم استعادة الصورة في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء.

وقالت إن لديها 11700 متابع على إنستجرام وهم مجتمع جميل يتابعون ما تنشروه ويحبونه، وإن واحدة من صور ابنها حصلت على 2300 إعجاب وأكثر من 200 تعليق، كلها كانت تعليقات داعمة ومحفزة.

وأكدت: ” لقد شعرت بالإهانة بالفعل، خاصة أن نظرة لا تتعدى 30 ثانية للصورة وتأملها سوف تكتشف أن الناس تلقتها باستحسان وحظيت بمشاركة عالية “.