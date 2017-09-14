 نائب أمير الجوف يتوعد الموظفين المتقاعسين - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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نائب أمير الجوف يتوعد الموظفين المتقاعسين

نائب أمير الجوف يتوعد الموظفين المتقاعسين
علي العنزي(صدى):

وجّه نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز موظفي إمارة المنطقة بالعمل على أداء واجبهم الوظيفي، مشيراً إلى أن المتقاعس منهم سيحاسب.

وأظهر مقطع فيديو اجتماع نائب الأمير مع موظفي الإمارة، اكد من خلاله أنه سيأتي الموظفين في مكاتبهم في أي لحظة بعد سنة أو بعد يومين، مبديًا استعداده لاستقبال أي ملاحظات أو مطالب يطرحها الموظفون.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي الجميع العمل الدؤوب المتوقع منهم في ظل ما وفرته الحكومة من تجهيزات وإمكانيات.


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