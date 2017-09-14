حقوق الانسان تطالب ضرورة التزام السلطات النظامية بالإجراءات الجزائية - صحيفة صدى الالكترونية

حقوق الانسان تطالب ضرورة التزام السلطات النظامية بالإجراءات الجزائية
أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها رصدت توقيف عددٍ من الأشخاص الفترة الأخيرة، مؤكدة أهمية مباشرة النيابة العامة اختصاصاتها في هذا الشأن، وبما يكفل حفظ حقوق الجميع، وتحقيق العدالة.
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس لأهمية التزام السلطات بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأهابت بالجميع الالتفاف حول القيادة، وإحباط أي دعوات مشبوهة تهدف إلى تهديد أمن واستقرار البلاد أو السلم الاجتماعي بما يؤدي إلى انتهاك الحقوق وإلحاق الضرر بها، مشددة على أهمية تماسك اللحمة الوطنية.
مغرد[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ما تدخلون فى الى يخون وطنه فى الدول الثانيه يقتل ولا رحم