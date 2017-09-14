نفي شائعة وفاة الفنان إبراهيم الصلال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

نفت مصادر مقربة من الفنان الكويتي إبراهيم الصلال ما تم تداوله من أخبار حول وفاته، وأشارت الى انها مجرد شائعات .

وأكدت المصادر أن الفنان إبراهيم الصلال يتمتع بصحة جيدة، وأنه تمكن من تجاوز حالة الخطر بعد إصابته قبل أيام بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى مشيرة إلى انه يتوقع ان يتمكن الصلال من مغادرة المستشفى غداً في حال سمح له الاطباء بذلك.