قصر العمل في استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قررت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة من خلال فرع جدة، اقتصار العمل في المنشآت والأفراد الذين يقدمون خدمات استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط.

واشترطت الهيئة استقبال صاحب الطلب أو مواطن يمثله بوكالة شرعية أو مكتب مرخص من الهيئة على أن يكون المندوب سعودياً بتفويض من وكالة السفر والسياحة مصدقاُ عليه من قبل الغرفة التجارية.

وأكدت سياحة جدة على إيقاف التعامل مع غير المرخصين من الهيئة ممن يقدمون خدمات تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية أو الطبية أو التعليمية أو غيرها والتعامل مع المرخصين فقط، إضافة إلى إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للموقع بشكل كامل وطرح أمثلة للاستمارات بالعربية وتوضيح طلبات السفارات باللغة العربية وآليات الحجز المطلوبة والمبالغ المادية.

وقال محمد بن عبدالله العمري، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن هذه الإجراءات التي أقرتها الهيئة جاءت تجاوباً وتفاعلاً مع ملاحظات وردت من المواطنين فيما يتعلق بتقديم خدمات استخراج التأشيرات السياحية، أضافة إلى متابعتها المستمرة وجولاتها التفتيشية الميدانية لكل الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليتها.

وأضاف: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي ” أ ” و ” د ” وهي مخولة بتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين وفقاً لاشتراطات كل دولة، وذلك بواسطة تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة.

وأكد ” العمري ” ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة حفاظاً على حقوق المواطنين والمقيمين وبياناتهم من الاستغلال.

وأشار ” العمري ” إلى عزم الهيئة على اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تجاوب مكاتب استخراج التأشيرات والتي لم تتقدم بطلب الترخيص من الهيئة، لافتا أن تلك المكاتب ستقع تحت طائلة عدد من الإجراءات الصارمة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.