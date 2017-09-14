الرياض: " تعليم السويدي " يعقد اجتماعه الأول استعداداً للعام الدراسي - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

عقد مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس وبحضور مساعد مدير المكتب للشؤن المدرسية منصور العنقري ومشرفي القيادة المدرسية بالمكتب الأستاذ / فهد النافع والأستاذ/ فهد القحطاني اليوم الخميس اجتماعاً بقادة المدارس التابعة للمكتب بقاعة الاجتماعات.

‏ بدأ الاجتماع بكلمة لمدير المكتب رحب فيها بقادة المدارس، وأشاد بجهودهم التي يبذلونها في تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب بغية عودتهم إلى مدارسهم في اجواء تساعدهم على التميز والتفوق .

وناقش الجميع محاور الاجتماع وشملت ضرورة الانتظام الدراسي وتجهيز الجداول المدرسية للمعلمين من اليوم الأول للدراسة وتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب .

‏كم تم مناقشة الأداء المدرسي ، والانضباط وأهميته ، ودور قادة المدارس في تفعيل وتطوير العلمية التعلمية في الميدان التربوي ، وضرورة تعاون قادة المدارس في قبول الطلاب .

وفي ختام الاجتماع قدم مدير المكتب شكره وتقديره لجميع الحضور ، وسائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .متمنياً لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح والتميز والحصول .