تغريدة عن ترمب تطرد مذيعة من التلفزيون الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رفض البيت الأبيض، أمس الأربعاء، تغريدة لمذيعة تلفزيونية على موقع ” تويتر ” ، وصفت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ” عنصري من أنصار المؤمنين بتفوق البيض ” ، وأعتبر هذا التعليق بأنه ” هجوم يستوجب الطرد “.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ردًا على سلسلة تغريدات للمذيعة التلفزيونية في شبكة ” إي.أس.بي.أن ” الرياضية جيميل هيل، هاجمت فيها الرئيس الأمريكي ، ” إن تعليقات هيل ” مشينة ” ، وهو “بالتأكيد شيء أعتقد أنه هجوم يستوجب الطرد من قبل ” إي.أس.بي.أن “.

ووصفت هيل في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع الرئيس ترامب بأنه ” الأكثر هجومية وجهلا في حياتي”، ثم كتبت أنه ” عنصري من أنصار تفوق البيض ” أحاط نفسه بأشخاص من نفس النوعية.

وتعتبر تعليقات هيل آخر ردود الفعل على الموقف المتناقض لترامب من العنف، الذي جرى خلال تظاهرة أنصار تفوق البيض في بلدة شارلوتسفيل في فيرجينيا، والذي أدى إلى مقتل امرأة كانت تحتج على التظاهرة.