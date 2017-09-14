 بالصور.. BMW Z4 تسرق الأضواء من مرسيدس Project One في معرض فرانكفورت - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 14

    سبتمبر

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بالصور.. BMW Z4 تسرق الأضواء من مرسيدس Project One في معرض فرانكفورت

بالصور.. BMW Z4 تسرق الأضواء من مرسيدس Project One في معرض فرانكفورت
فرانكفورت (صدى):

كشفت BMW عن نموذج Z4 التجريبي في معرض فرانكفورت للسيارات وحملت هذه السيارة محرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 180 حصانا و 200 رطل قدم من عزم الدوران وترسل القوة إلى العجلات الخلفية.

وتعرض النسخ الأقوى من السيارة ما يصل إلى 248 حصانا و 258 رطل قدم من عزم الدوران في حين أن Z4 M40i سوف تتخلى عن المحرك من 4 أسطوانات لتستخدم محرك 3.0 لتر بشاحن توربيني V6 بقوة320 حصانا و 340 رطل-قدم من عزم الدوران.

وحتي تقدم الشركة Z4 M فستبقى السيارة الرودستر بديل رياضي راقي دون أن تكون سيارة أداء حقيقية مثيرة. كما تأتي السيارة مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وسيتم اعلان مواصفات الانتاج ع الوقت ويتوقع تقديم نسخة Plug-in هايبرد ومن المهم أن تبقي BMW نسخة الإنتاج من السيارة قريبة في التصميم من النسخة التجريبية حتى يبقى الجميع راضين عما تقدمه السيارة.


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