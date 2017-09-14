اجتماع طارئ لقبيلة " آل مرة " القطرية بعد سحب جنسية شيخها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

يعقد أفراد قبيلة ” آل مرة ” التي تمثل نحو ” 60% ” من نسبة سكان الشعب القطري، السبت القادم، اجتماعا طارئ، بعد أن قامت الحكومة القطرية، مؤخراً بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلا.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من ” آل مرة ” .

وكان شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، أكد أن السلطات القطرية تنتقم منهم وسحبت جنسياتهم، لأنهم رفضوا طلبها بمهاجمة قيادات المملكة والبحرين.

وأضاف شيخ قبائل آل مرة بأنه غير متفاجئ بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.