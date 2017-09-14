⁠⁠⁠⁠⁠المريسل يدعم الهلال بحافلتين لنقل جمهور مباراة نصف نهائي أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل، دعمه لنادي الهلال في مباراة نصف نهائي كأس أبطال أسيا، وطلب من مجلس جمهور الهلال قبول دعمه والمتمثل في حافلتين لنقل الجمهور الهلالي من الأحساء إلى أبو ظبي لتشجيع ومؤازرة الزعيم أمام نادي برسبوليس الإيراني .

وقال المريسل في برنامج الحصاد الرياضي أنّ الفترة الحالية جعلت تُعيد حساباته في علاقة الرياضة بالوطنية معلناً عن دعمه .

كما غرد المريسل عبر حسابه الشخصي في “ تويتر ” بقوله : الهلال لايحتاجني ولكني أعتقد أن رياضتنا تعيش في افضل حالاتها مؤخراً ويجب ان نحقق كل شي.

‏حافلتين مني لجمهور الهلال لمساندة الفريق امام المجوس.

وكان الزعيم تأهل لدور النصف النهائية في دوري أبطال أسيا بعد فوزه على نادي “ العين ” الإماراتي بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية من البطولة .