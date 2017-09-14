سفير أمريكي سابق: السياسة القطرية تقوم على الازدواجية والتناقض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال السفير الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون، فى كلمته اليوم الخميس خلال مؤتمر المعارضة القطرية، أن المشكلة تكمن في القطريين الذين يمولون التطرف ويدعمون إيران، مشيرا إلى أن سياسات قطر تؤدى إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف أن قضية حقوق الإنسان فى قطر تدعو إلى القلق، وأن الدوحة عليها دفع ثمن دعمها للتطرف؟، مؤكدا أن السياسة القطرية تقوم على الإزدواجية والتناقض.

وشهد مؤتمر المعارضة القطرية، الذى انطلق اليوم الخميس فى العاصمة البريطانية، تحت عنوان ” قطر فى منظور الأمن والاستقرار الدولى ” ، هجوما شرسا على قطر وإيران وتركيا، واتهمت المعارضة القطرية هذه الدول بدعم الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط والعالم .

وركزت المعارضة القطرية على دعم الدوحة للجماعات الإرهابية فى المنطقة، والاختراقات المتلاحقة لحقوق الإنسان وحجب الممارسة الديمقراطية فى قطر، ودور قناة الجزيرة وغيرها من وسائل القوة الناعمة فى الترويج للأجندة القطرية.